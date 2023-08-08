Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bu Seneki Hedefimiz Depremzedelere Umut Olmak

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve bu seneki hedeflerinin maç kazanmak değil, depremzedelere umut olmak olduğunu söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyerek, "Bu seneki hedefimiz maç kazanmak değil, depremzedelere umut olmak" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Heyecanlı bir şekilde ilk maçımızı bekliyoruz. Bizim hazırlanma sürecimiz biraz daha uzun sürdü. Depremden sonra çok vaktimiz vardı. Bu vakitte futbolcuları nasıl hazırlayabiliriz, hangi futbolcularla ilerleyebiliriz bunların hesabı yapıldı. İtalya kampı, Topuk Yaylası'ndaki kamp ve buradaki çalışmalarla geldiğimiz süreç bizim adımıza iyi geçti. Performans verilerinden de son derece memnunuz. İlk maçımızla beraber güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle sezona başlarız. Her şeyden önemlisi Hatayspor'un sahaya çıkıp Hataylılara bir umut olacağı karşılaşma olacak. Buna hazırlıyoruz kendimizi. Bizim bu seneki hedefimiz maç kazanmak değil depremzedelere umut olmak" dedi.

Hazırlık süreçlerinin keyifli geçtiğini dile getiren Volkan Demirel, "Napoli'ye ve Salernitana kulüplerine teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladılar. Çok keyif aldığımız bir kamp oldu. Futbolcular için de güzel bir deneyim oldu. Bakanlığımıza ve futbol federasyonumuza da teşekkür ederiz. Onlar olmasa Hatayspor olarak biz burada olamazdık" diye konuştu.

"Ömer Faruk Beyaz, futbolunu yeniden yukarılara taşımak istiyor"

Yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ile bizzat kendisinin görüştüğünü söyleyen Demirel, "Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktığında bende oradaydım. Bildiğim bir oyuncuydu. Yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta oynayamama, zaman bulamama gibi sorunlar yaşadı. Ömer'i çok iyi tanıdığım için, o da beni iyi tanıdığı için bir telefon görüşmemiz oldu. "Benimle çalışmak ister misin?" diye bir sorum oldu. O da, "Hocam seninle çalışmak isterim. Yeter ki kulüpler anlaşsınlar" dedi. Sonra kulübüyle iletişime geçtik. Ömer'in şu an yüzde 20 maaşını ödüyoruz. Ömer de bu maaşının yüz 10'unu depremzedelere bağışladı. Bu beni çok etkiledi. Futbolunu yeniden yukarı taşımak istiyor. Ben de yeteneklerine ve kişiliğine güvendiğim için ve Hatay'a katkı sağlayacağı için takıma katılmasına mutlu oldum. Ömer'in eski günlerini özlediğini düşünüyorum. Hiçbir çöküş yok. Gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu halledince Ömer'i bol bol izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Geçen sezon da adından sıkça bahsettiren Bertuğ Yıldırım hakkında da konuşan genç teknik adam, "Bertuğ Yıldırım çok önemsediğim bir futbolcu. Türkiye'nin gelecekteki en önemli forvetlerinden olacak. İnanılmaz bir fizik kapasitesi ve inanılmaz bir enerjisi var. Gelecekte çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah Allah onun da gönlüne göre verir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL