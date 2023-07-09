Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Aylar Sonra Sahaya Dimdik Çıkmak Anlamlıydı'

Atakaş Hatayspor, İngiltere Championship ekibi Hull City ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan teknik direktör Volkan Demirel, aylar sonra sahaya çıkmalarının anlamlı olduğunu belirtti ve depremzedelere umut ve ışık vermek istediklerini söyledi.

Hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, aylar sonra sahaya dimdik çıktıklarını ve kendileri için bunun çok anlamlı olduğunu söyledi.

Demirel, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve tüm gelirleri depremzedeler için bağışlanan maçın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bursa'da bu özel karşılaşmada kendilerini ağırlayan herkese teşekkür eden Demirel, şöyle konuştu:

"Bizim için burada sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var. Futbol büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda yoktan var olan bir takım. Umuyorum ki depremzedeler için de bir umut olmuştur ve herkes kendi hanesini, iş yerini, ailesini yeniden ayağa kaldırır. Tek hedefimiz depremzede vatandaşlarımıza tekrar umut ve ışık vererek onları ayağa kaldırabilmek. Yeni sezonda hedefimiz ayakta kalmak. Şükürlere olsun ayakta kaldık. Tek gayem Hataylıları mutlu etmek."