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Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "En büyük hatamız kornerden gol yemek"

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:
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Hatayspor'un Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, iyi mücadele ettiklerini ancak kornerden yedikleri golün büyük bir dezavantaj olduğunu belirtti. Oyuncularından memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, gelecek maçlar için umutlu olduğunu dile getirdi.

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçında iyi mücadele ettiklerini ve pozisyon da bulduklarını belirterek, "Ama bizim en büyük hatamız, kornerden gol yemek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu maçın kendileri açısından iyi geçtiğini, iyi oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi. Oldukça net pozisyonlara girmelerine rağmen son topları değerlendiremediklerini kaydeden Çalımbay, "Bir tek bu maç değil, Bodrum maçı da öyleydi, Alanya maçı da öyleydi. Maalesef çok kaçırıyoruz. Pozisyon yakalıyoruz ama atamıyoruz. Bugün de aynısı oldu. Ama tabii karşımızda Trabzonspor takımı vardı. Onun için bugünkü kazanılan 1 puan önemli, 3 puan da kazanabilirdik rahatça. Yeter ki o pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde mücadele ettiler. Şimdi bundan önce işte iki hafta oldu biz geleli. Tekrar bir milli maç arası bizim için bir avantaj. O zamanı da çok iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz. Ondan sonra da zaten iyi bir yere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"En büyük hatamız kornerden gol yemek"

Çalımbay, gazetecilerin eksiklere ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Aslında ne istiyorsak yaptık. Her türlü kalenin içine kadar girdik. Yani gol atmak için her şeyi yaptık. Ama bizim en büyük hatamız, kornerden gol yemek. Yani biz daha önce de konuştuk. Dün de konuştuk oyuncularımızla. Trabzon'un attığı gollerin hepsi ölü toptan atıyorlar. Herkes adamla yakın olacak. Herkes adamını sıkı tutacak dedik ama maalesef, hem de daha devrenin başında gol yedik. Bizim için en büyük dezavantajı oydu yani." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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