Üye Girişi
Haberler

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor Maçını Yorumladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Hatayspor, Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ortada geçtiğini ve kazanmak için mücadele eden iki takımın olduğunu belirtti.

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor maçının ardından, "İki takım da aslında kazanmak için uğraştı ama ortada biten bir maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz eşitlikle berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ortada bir maç olduğunu belirterek, "Biz yeni bir takım sayılırız. Tabii daha takımımızı tam tanıyamadık. Bir aramız var, bu arayı iyi bir şekilde değerlendirip, bugün oynadığımız oyunun üstüne çıkmazı gerekiyor. İki takım da aslında kazanmak için uğraştı ama ortada biten bir maç oldu. İyi maçtı, iyi bir lig maçı sayılır. Belki az pozisyon olmasına rağmen herkes iyi mücadele etti" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Hatayspor Politika Futbol Spor

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 'Trump'a ikinci suikast girişimi' iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

"Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu

Profesörün cesedi çöplükteki fıçıda çıplak halde bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!
title