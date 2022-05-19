Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan öz eleştiri Açıklaması - Haberler

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, uzun süreli sakatlıkların yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcuların eksiklikleri nedeniyle ligde puan kayıpları yaşadıklarını ve bu sezon beklentilerinin gerisinde kaldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala 50 puanla 13. sırasında bulunan Hatayspor, ligi ilk 10 içerisinde tamamlama hedefinin gerisinde kaldı.

Teknik direktör Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ligde hedefledikleri sonuca ulaşamamalarından ve iç sahada kaybettikleri puanlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Açıkçası ligde beklediğimiz ve tahmin ettiğimizin 7 puan gerisindeyiz. Hesabımız, ligi aşağı yukarı 55-60 puan bandında bitirmekti. İçeride özellikle Çaykur Rizespor ve Altay maçlarında kaybettiğimiz puanlar bizi çok üzdü çünkü alabileceğimiz maçlardı. Ondan sonra içeride Sivasspor maçında kaybettiğimiz 2 puan vardı. Bunları zaten hesaplarsak aşağı yukarı 56-57 puana ulaşmış oluruz. Onu da almış olsaydık istediğimiz hedefe ulaşacaktık." dedi.

Sakatlıklar ve milli takımlarına giden oyuncuların eksikliği

Erdoğan, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular ve takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle hedeflerine ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Eksiklerin yerine alternatif oyuncu bulmakta zorluk çektiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hedeflerimizi başarmamamızın nedenlerinde bazı faktörler öne çıktı. Yaşanan sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular bizi çok yordu çünkü kadromuzda açıkçası bazı sıkıntılar vardı. Adama Trore'nin, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ve diğer oyuncuların uzun süre eksikliği bizi zorladı. Özellikle son 7-8 maçımız istediğimiz şekilde gitmedi. Sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuların yokluğu kötü gidişin nedenleri olarak ortada ama bunlar bizim için tecrübe oldu. Demek ki kadroyu kurarken sayısal anlamda da kalite anlamında da bu konulara da dikkat etmemiz gerekiyor."

Sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu

Sezon sonunda bazı oyuncuların sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Erdoğan, "Ruben Riberio dışında bu sezon sözleşmesi bitecek diğer oyuncularla gelecek sezon da devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Süper Lig yayın ihalesinin belirlenmesinin ardından kulübün bütçesi doğrultusunda transfer çalışması gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Ligin son haftasında GZT Giresunspor ile evlerinde oynayacakları maçta taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirten Erdoğan, "Ligi tabii ki daha iyi yerlerde bitirmeyi herkes gibi biz de isterdik ama Hatayspor alkışı hak etti." şeklinde konuştu.