Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, öğrencilerle buluştu Açıklaması - Haberler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, teknik direktörler Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'yı idol olarak gördüğünü söyledi.

TED Hatay Koleji tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Ömer Erdoğan'ın yanı sıra futbolcular Mame Diouf ve Onur Ergün, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Jürgen Klopp'un yanında bir dönem staj yapma fırsatı bulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İdol olarak gördüğüm teknik direktörler Liverpool'un hocası Jürgen Klopp ve Manchester City'in hocası Pep Guardiola'dır. Özellikle Jürgen Klopp'u örnek alırsak, bu basamakları hep teker teker çıkarak buralara ulaşması, futbol bilgisiyle birlikte oyuncularla olan bağıdır. Kendisinin yanında bir dönem staj yapma fırsatı buldum. O kadar kariyerli ve başarılı bir hoca olmasına rağmen sıfır egosu olması, hem oyuncuya hem gelen misafirlere aynı samimiyetle yaklaşması ve maçlarda davranışları, maç sonrası verdiği röportajlar da çok samimi çok güzel. Sevinçlerini hep içtenlikle yapan, hiçbir zaman o kadar başarılı olmasına rağmen şımarmayan ve işini kendini geliştirerek yapan bu iki hocayı örnek alıyorum."

Erdoğan, "Bundan sonraki kariyerinizi Hatay'da mı devam ettirmek istersiniz?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Tabii ki insan büyük camiaya giderek orada çalışmayı merak ediyor, oradaki ortamı tatmak istiyor. Futbolculuk dönemimde kısmet oldu, Galatasaray gibi bir camiada bir sene futbol oynadım. Orada çok tecrübeler edindim. Belki benim adıma çok başarılı bir sezon olmasa bile kariyerim için orayı görüp bazı deneyimler elde etmem önemliydi. Şimdi antrenörlükte de bir gün fırsat gelirse bunu yaşamak, görmek isterim. Çünkü eninde sonunda bu mesleği yaparken adım adım bir yerlere gelmeyi hedefliyorsun. Bu da İstanbul takımı olur, Avrupa kulübü olur, bilmiyorum. Adım adım kendimi ona göre yetiştirip bunu gerçekleştirmek isterim."

Erdoğan, teknik direktör olarak ülke futbolunun Avrupa kupalarında daha iyi yerlerde yer almasını ve milli takımın her turnuvaya katılarak başarılı olmasını çok istediğini belirterek, ülke olarak bu potansiyele sahip olunduğunu da sözlerine ekledi.

Söyleşi sonunda teknik direktör Erdoğan, futbolcular Diouf ve Onur Ergün, okul bahçesinde öğrencilerle kısa süre futbol oynadı.