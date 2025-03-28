EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin'den Taraftara Özür

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor'a 5-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, mağlubiyetin ardından taraftardan özür diledi. Şahin, takımı adına özür dileyerek, alınan severe mağlubiyetin üzücü olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor'a deplasmanda 5-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, Hatayspor taraftarından özür diledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, üzücü bir skorla sahadan ayrıldıklarını belirtti.

Sezonun son 4 haftasında aldıkları 3 galibiyetle Kayserispor maçına çok umutlu hazırlandıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Umutlarımız gerçekten çok üst seviyedeydi. Bence bunun biraz da sıkıntısını yaşadık. Çünkü maçın başında kornerden yediğimiz gol, onun sonunda oyuna tutunmak amaçlı oyuncuların istek arzusu vardı ama maçın başından sonuna kadar bugün tamamen hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Hiçbir dakikasında oyuna tutunamadık ne yazık ki. Bu bizim adımıza üzücü. Futbolda mağlubiyet yok mu, var ama böyle ağır mağlubiyetler üzüyor insanı."

Alınan yenilgiden ders çıkartmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bunu oyuncu grubuma da bağlamıyorum. Onlar da insan. Kötü oynama hakları var. Hem oyuncularım adına hem kendi adıma Hatayspor halkından özür diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.