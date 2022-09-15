Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde oynadığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan Hatay temsilcisi, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Puan cetvelinde 18. sırada bulunan Hatayspor, rakibini yenerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor.
Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.