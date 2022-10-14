Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ligde oynadığı son iki maçını kazanan bordo-beyazlı ekip, 9. haftayı 7 puanla 17. sırada tamamladı. Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Bordo-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp hava yoluyla İstanbul'a gidecek. Kaynak: AA / Spor Fatih Karagümrük Hatayspor Esenyurt Spor Haberler

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