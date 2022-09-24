Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak turnuva maçı yaptı.
Basına kapalı idman 1 saat 25 dakika sürdü.