Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak turnuva maçı yaptı. Basına kapalı idman 1 saat 25 dakika sürdü. Spor Kaynak: AA / Salim Taş Hatayspor Sivasspor Spor Haberler

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