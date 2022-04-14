Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Sivasspor, Nisan, Spor, Haberler

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