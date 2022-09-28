Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, pas, tempolu koşu ve dar alan çalışması yaptı. Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat sürdü. Spor Kaynak: AA / Salim Taş Hatayspor Sivasspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.