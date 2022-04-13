Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Erdal Türkoğlu - Spor
Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışma yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Cumartesi, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title