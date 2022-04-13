Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
AA - Erdal Türkoğlu - Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışma yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor