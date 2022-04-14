Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
HATAY (İHA) - Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni Hatay Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Hatayspor, Sivasspor ile Hatay Stadyumu'nda 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. - HATAY