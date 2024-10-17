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Hatayspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Mersin'de Devam Ediyor

Hatayspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Mersin'de Devam Ediyor
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Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için Mersin'de antrenman yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda taktik ve dar alan çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına Mersin'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, cumartesi günü sabah saatlerinde hava yoluyla Sivas'a hareket edecek ardından Sivas'ta gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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