Hatayspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Macit Özcan Spor Kompleksi'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar cumartesi günü sabah saatlerinde hava yoluyla Sivas'a hareket edecek, ardından Sivas'ta gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.