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Hatayspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki takım, taktik ve dar alan çalışmaları yaparak hazırlıklarını tamamlıyor.

Hatayspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Macit Özcan Spor Kompleksi'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar cumartesi günü sabah saatlerinde hava yoluyla Sivas'a hareket edecek, ardından Sivas'ta gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor Hatayspor Antrenman Futbol Sivas Yaşam Spor

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