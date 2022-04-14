Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, dar alan, hücum ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Hatayspor, Sivasspor ile Hatay Stadyumu'nda 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / Spor