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Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Takım kampa girerek maç saatini bekleyecek.

HATAYSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlılar, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarını Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor'da Guy Marcelin Kilama kırmızı kart cezalısı olmasından dolayı takımdaki yerini alamayacak. Takım kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Öte yandan Hatayspor Genel Sekreteri Ahmet Atıç ve Futbol Şube Sorumlusu Osman Oğuzhan Çolak, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan antrenmanı izledi. Ahmet Atıç ve Osman Oğuzhan Çolak, Samsunspor maçı öncesi takıma ve teknik ekibe başarı dileklerinde bulundular.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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