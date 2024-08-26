Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına Mersin Erdemli'de başladı.

Hatayspor- Antalyaspor maçının ardından hazırlıklarını sürdürdüğü Mersin'e döndü. Takım bugün Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde ligin 4. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı. Teknik direktör Pulat yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaptı. Diğer futbolcular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi. - MERSİN