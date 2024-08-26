Üye Girişi
Haberler

Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına Mersin Erdemli'de başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor, Antalyaspor maçının ardından Mersin Erdemli'ye dönerek Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular farklı çalışmalar yaptı.

Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına Mersin Erdemli'de başladı.

Hatayspor- Antalyaspor maçının ardından hazırlıklarını sürdürdüğü Mersin'e döndü. Takım bugün Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde ligin 4. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı. Teknik direktör Pulat yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaptı. Diğer futbolcular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Samsunspor Hatayspor mersin Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2025 Kurban Bayramı ne zaman Diyanet? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? GTA 6 çıktı mı, ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi? Zonguldak'ta orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? Zonguldak'ta orman yangınında son durum nedir? Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Balık burcu kadını ve oğlak burcu erkeği uyumlu mudur? Oğlak erkeği balık kadını anlaşabilir mi? Balık kadını oğlak erkeğini nasıl etkiler? Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli? Koç burcunun genel özellikleri nelerdir? Koç burcunun en belirgin özelliği nedir? Koç burcu hangi element? Oğlak burcu genel özellikleri nelerdir? Oğlak burcunun en iyi özelliği nedir? Oğlak burcu hangi element? Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli? İhbar tazminatı nedir, kimler alabilir? İhbar tazminatı neye göre veriliyor? Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi! Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi?
title