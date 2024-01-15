Üye Girişi
Haberler

Hatayspor, Sakaryaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Mersin'de Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Mersin'de Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Silifke Şehir Stadyumu'ndaki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Sakaryaspor Hatayspor Mersin Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title