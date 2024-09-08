Hatayspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Çalımbay'a hoş geldin denilerek başarılar dileyildi.
Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
Hatayspor, geçtiğimiz sezonun son haftalarında göreve getirdiği Özhan Pulat ile dün yollarını ayırdığını duyurmuştu. - MERSİN