Hatayspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Hatayspor, Rıza Çalımbay ile anlaştığını sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.