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Hatayspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Hatayspor, Rıza Çalımbay ile anlaştığını sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Hatayspor Güncel Futbol Spor

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