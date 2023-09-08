Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha ve forvet oyuncusu Rigoberto Rivas'ı transfer etti. Rivas, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha ve forvet oyuncusu Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, kadrosunu deneyimli orta saha ile güçlendirdi. Hatayspor, 25 yaşındaki oyuncu Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Rivas daha önce kariyerinde Inter ve Serie B takımlarından Reggina formalarını giydi. - HATAY