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Hatayspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin'de Pendikspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekip, 13 Ocak Cumartesi günü Mersin Stadı'nda yapılacak olan müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanla tamamladı. Akdeniz ekibi; 1 saat 15 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yaptı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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