Hatayspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin'de Pendikspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekip, 13 Ocak Cumartesi günü Mersin Stadı'nda yapılacak olan müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanla tamamladı. Akdeniz ekibi; 1 saat 15 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yaptı. - HATAY