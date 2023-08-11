Hatayspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Depremden dolayı geçen sezon ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, ligin ilk haftasında Pendikspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Depremden dolayı geçen sezon ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, ligin ilk haftasında Pendikspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Geçen sezon ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor ilk hafta Pendikspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 45 dakika süren idmanla hazırlıkları tamamlandı. Son idmanda pas drili, taktik ve duran top çalışması yapıldı. - HATAY