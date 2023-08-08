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Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 2023-2024 sezonun ilk haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Volkan Demirel nezaretinde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.

- Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Hatayspor, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 2023-2024 sezonun ilk haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına bugün Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Volkan Demirel nezaretinde gerçekleşen ve ilk bölümü basına açık olan antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı olan son bölümünde ise Pendikspor maçının taktiği üzerinde çalışıldı.

Bordo-beyazlılar, Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Kılıç - Spor

Trendyol Süper Lig Volkan Demirel Pendikspor Hatayspor Spor Haberler

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