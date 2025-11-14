Haberler

Hatayspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, 22 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Pendikspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Gökhan Alaş yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular ısınma hareketleri ve top kapma ile pas drilleri gerçekleştirdi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 14'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor, 22 Kasım Cumartesi günü sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Gökhan Alaş yönetiminde Mersin Erdemli'de bulunan poligon alanındaki tesislerde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışmaları yapan Hataysporlu futbolcular, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

