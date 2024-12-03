Hatayspor, Osmaniyespor FK Maçına Hazırlanıyor
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı Osmaniyespor FK maçı için çalışmalara başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yapıldı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı Osmaniyespor FK maçının çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda pas çalışması, dar alan ve taktik çalışma gerçekleştirildi. - MERSİN