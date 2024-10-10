Hatayspor, Milli Maçlar Arasında Antrenmanlarına Devam Ediyor
Süper Lig ekibi Hatayspor, milli maçlar için verilen arada antrenmanlarına Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam ediyor. Takım, 1 saat 10 dakika süren çalışmada dar alan turnuvası gerçekleştirdi.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.
Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda dar alan turnuvası yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.