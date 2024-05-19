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Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, hakem kararlarına tepki gösterdi

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Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Trendyol Süper Lig'de oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Toksöz, yaptığı açıklamada, ligin 35. ve 37. haftasındaki maçlarda hakemlerin verdiği kararları eleştirdi ve takımlarının düşme hattına itildiğini belirtti.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Trendyol Süper Lig'de oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Toksöz, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile 1-1, 37. haftasında da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçlarda hakemlerin verdiği kararları eleştirdi.

Ligde zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Toksöz, "Puan sıralamasında kritik noktada olan takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Aydın Toksöz???????, futbolcuların pozisyonlara itirazlarının dikkate alınmadığını savunarak, "Maçın orta hakemlerinin VAR'a danışmaması, VAR hakemlerinin de orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmeye tenezzül dahi etmeyişi bu söylediklerimizi desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce hakemler hakkında hiç yorum yapmadıklarını anlatan Toksöz, şunları kaydetti:

"Kulübümüz yalnızca saha içine odaklanmış ve futbol izleyicisine seyir zevki yüksek oyun izletme gayretiyle mücadele etmiştir. Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrası tek derdi şehrinde yaşayan insanların 90 dakika da olsa bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşması olan kulübümüzün, hakem hatalarıyla düşme hattına itilmesi şehrimizde zor şartlarda yaşayan insanların hayalleriyle oynamaktır. Ligin son haftasına kalan mücadelemizde, rakiplerimizin de alacağı sonuçların takipçisi olacağız. En çaresiz anımızda bile asla ayrıcalık talep etmeyen, onurlu mücadelesini sürdüren bir kulüp olarak yine ayrıcalık değil adalet istiyoruz."???????

Kaynak: AA / Spor

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