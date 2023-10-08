Hatayspor, Konyaspor'u mağlup etti

Soner AYDIN/MERSİN, Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarıda bir kişiyle önde baskı, daha sonra yönlendirmeyle oyunu bir tarafa sıkıştırdıktan sonra kazandığımız toplarla kaleye gitmeyi planladık ancak bu ilk yarıda tutmadı. İkinci yarıda oyun planımızı biraz değiştirdik. Öndeki baskımızı biraz daha fazla kişiyle yapmaya başlayınca kazandığımız toplarla da geçiş oyununu daha rahat oynamaya çalıştık. Neticede de golleri bulduk. Rakibimizin iyi oynadığını, becerikli oyuncuları olduğunu, oyunun birinci, ikinci ve üçüncü bölgesinde neler yapabileceğini biliyorduk. İkinci yarı yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve taktik değişikliğiyle sonuca gittik. Fiziksel olarak da bizim takımımız çok iyi durumda. 55-60'tan sonra maçları daha iyi domine ediyoruz" şeklinde konuştu.

STANOJEVIC: BEN VAZGEÇEN BİR RUH DEĞİLİM

Geçen maça kıyasla daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Diğer yandan top hakimiyetimiz, top kontrolümüz aslında iyiydi. Bitiriciliğimiz ve oyun kurma konusunda bir problem yaşamadım. Fakat elbette kalemizde gördüğümüz gollerden sonra mağlup olduk. Burada geçen maça kıyasla sahaya daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Aslında milli aradan sonra çok daha iyi bir şekilde döneceğimizi söyleyebilirim. Ben vazgeçen bir ruh değilim. Asla vazgeçen bir birey olmadım" dedi.