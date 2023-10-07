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Hatayspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Cezalı oyuncu bulunmazken, Mehdi Boudjemaa'nın sakatlığı devam ediyor.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde sabah saatlerinde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ve 1 saat süren idmanda 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, Mehdi Boudjemaa'nın sakatlığı devam ettiği açıklandı.

Hatayspor, bugün öğleden sonra saat 17.00'de Mersin'e hareket ederek kampa girecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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