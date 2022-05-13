Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA - Erdal Türkoğlu - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı idmanda futbolcular, ısınmanın ardından top kapma ve taktik antrenmanı gerçekleştirdi.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor