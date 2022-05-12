Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Erdal Türkoğlu - Spor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleşen idmanda futbolcular ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak taktik antrenmanı gerçekleştirdi.
Hatay ekibi yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor