Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Erdal Türkoğlu - Spor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor