Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Hatayspor, Keçiörengücü ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların hırslı halleri dikkat çekti.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Hatayspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sabah antrenmanında 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştiren Hataysporlu futbolcuların antrenmandaki hırslı halleri dikkat çekti. Ligde henüz galibiyet alamayan Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

