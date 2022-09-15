Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor-Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Spor Haberleri

Hatayspor-Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hatay'da oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Çağdaş Altay'a bu maçta Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Yiğit Arslan olarak belirlenirken, VAR ve AVAR hakemleri ise maç günü belli olacak.

16 Eylül 2022 Cuma günü Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Hatayspor Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title