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Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin'de oynayacağı Kayserispor maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, pas drili ve taktik çalışmaları içeriyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 10'uncu haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde henüz galibiyet elde edemeyen bordo-beyazlılar Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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