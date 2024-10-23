Hatayspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Mersin'de Sürdürüyor
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi Mersin'de antrenman yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada pas drili ve taktik uygulamalar yapıldı.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına Mersin'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Macit Özcan Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, 26 Ekim Cumartesi günü Kayserispor ile Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. - MERSİN