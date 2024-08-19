Hatayspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada cezaalanına sokulan Hajradinovic'in pasında topla buluşan Nuno da Costa'nun vuruşanda kaleci Erce meşin yuvarlağı uzanarak çeldi, defans uzaklaştırdı.
72. dakikada sağdan cezaalanına sokulan Funsho Bamgboye'nin kestiği topa Jonathan Okoronkwo kale önünde yakın mesafeden dokunamayınca defans uzaklaştırdı.
88. dakikada sağdan cezaalanına sokulan Okoronkwo topu Bamgboye'ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Gianniotis son anda uzanarak kaleye giden topu çeldi, defans uzaklaştırdı.
90+1 dakikada kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası içerisinde defansın havalandırdığı topu kaleci Erce tokatlayarak uzaklaştırdı. Dönen topu Nuno da Costa sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Kerim Alıcı dk. 78), Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz (Cengiz Demir dk. 81), Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Lamine Diack, Rui Pedro (Hodzic. 62), Funsho Bamgboye, Joelson Mendes Fernandes (Rivas dk. 78), Carlos Strandberg (Okoronkwo dk. 62)
Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck Neto, Sadık Çiftpınar, Nicholas Opoku (Kenneth Josiah Omeruo dk. 82), Yasin Özcan (Kevin Manuel Rodrigus dk. 65), Loret Sadiku (Gökhan Gül dk. 75), Aytaç Kara (Carlos Miguel dk. 82), Mamadou Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Yaman Suakar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Ali Sühan Demirel
Antrenör: Barış Kanbak
Goller: Fernandes (dk. 21) (Hatayspor), Nuno da Costa (dk. 90+1) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Aytaç Kara (Kasımpaşa), Hodzic, Funsho Bamgboye (Hatayspor) - MERSİN