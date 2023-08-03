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Hatayspor, Kanadalı defans oyuncusu Adekugbe ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Hatayspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Adekugbe'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Futbolcu, Vancouver Whitecaps FC takımına transfer oldu.

Hatayspor, Kanadalı defans oyuncusu Adekugbe ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Hatayspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Adekugbe'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Samuel Adekugbe'nin Vancouver Whitecaps FC takımına transferi gerçekleşmiştir. Samuel Adekugbe'ye emekleri için teşekkür eder, Vancouver Whitecaps FC takımında sonsuz başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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