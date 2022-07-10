Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile prensipte anlaştı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile prensip anlaşmasına vardı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile prensipte anlaşma sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, Erce Kardeşler ile yapılacak imza töreni ve ikinci etap kampına katılış tarihiyle ilgili daha sonra bilgi verileceği kaydedildi. AA / Salim Taş - Spor Erce Kardeşler Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

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