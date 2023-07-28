Hatayspor, İtalya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da kamp yapmaya başladı. Deprem sonrası zorlu bir süreç geçiren ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlık kampının İtalya ayağına başladı.

Deprem sonrası zorlu süreç geçiren Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Akdeniz ekibi, sezon başı hazırlık kampının İtalya ayağının ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 45 dakika süren idmanda dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. - HATAY