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Hatayspor ile Pendikspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Hatayspor öne geçen golü Rivas ile bulurken, Pendikspor'un beraberlik golünü Kappel attı.

Stat: Mersin

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama (Dk. 76 Burak Bekaroğlu), Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Dele-Bashiru), Hodzic, Görkem Sağlam (Dk. 82 Aabid), Aburjania, Rivas, Dadashov (Dk. 63 Lamkel Ze)

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 85 Kappel), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir (Dk. 60 Thuram) Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby (Dk. 60 Romero), Halil Akbunar (Dk. 90+5 Çekiçi)

Goller: Dk. 47 Rivas ( Hatayspor ), Dk. 90+3. Kappel ( Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 20 Ghoulam, Dk. 80 Dele-Bashiru, Dk. 87 Erce Kardeşler, Dk. 88 Maksimovic ( Hatayspor ), Dk. 72 Alpaslan Öztürk ( Pendikspor )

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghoulam, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dadashov'a gönderdi. Dadashov'dan önce araya giren Alpaslan topu kornere gönderdi.

47. dakikada Hatayspor öne geçti. Ghoulam'ın kullandığı kornerde topa ön direkte Serkan müdahale etti. Penaltı noktasında gelen meşin yuvarlağı Kilama altıpas içerisindeki Rivas'a gönderdi. Rivas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

59. dakikada sol kanatta İbrahim Akdağ'ın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Diaby, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

69. dakikada sol kanattan gelen Lamkel Ze, ceza sahasındaki Dele-Bashiru'yu gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

87. dakikada Pendikspor rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahasında oluşan karambolde Pendiksporlu futbolcular meşin yuvarlağa dokunamadı ve top kaleci Erce Kardeşler de kaldı.

90+3. dakikada Pendikspor beraberliği buldu. Hataysporlu futbolcular ceza sahasındaki meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda topla buluşan Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale edemedi. Topu önünde bulan Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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