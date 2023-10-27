Hatayspor ile Kayserispor Süper Lig'de Karşılaşacak
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Hatayspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde yedinci kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan maçlarda 19 gol atıldı.
Hatayspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde yedinci kez karşılaşacak.
Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında Mersin Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 6 kez karşılaştı. 6 maçta 2 kez Hatayspor kazanırken 4 kez de Yukatel Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda 19 gol atıldı. Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor 4-0'lık sonuçla kazanmıştı. İkinci maç ise deprem nedeniyle oynanmamış ve Kayserispor hükmen 3-0 galip sayılmıştı. Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan 5 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1
2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3
2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1
2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3
2022/2023 Hatayspor-Kayserispor 0-4
2022/2023 Kayserispor-Hatayspor 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ