Hatayspor, Iğdır Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

1'inci Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Bolurspor ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor, ligin 7'nci haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

1'inci Lig'in 7'nci haftasında 23 Eylül Salı günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'nın konuğu olacak Hatayspor'da hazırlıkları sürüyor. Bordo-beyazlı ekip; Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Hugo Almeida yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, yarın Iğdır'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.