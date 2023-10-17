Hatayspor İdari Menajerinden Sarıyer maçı açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sarıyer ile eşleşen Hatayspor'da İdari Menajer Fatih İlek, eşleşmeden dolayı mutlu olduklarını söyledi. İyi bir kura çektiklerini belirten İlek, takımın hedefinin en yüksek yerde olmak olduğunu vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sarıyer ile eşleşen Hatayspor'da İdari Menajer Fatih İlek, eşleşmeden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu turda TFF 2. Lig Kımızı Grup ekibi Sarıyer ile eşleşen Hatayspor'da İdari Menajeri Fatih İlek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir kura çektiklerini belirten İlek, "Volkan hocamızın her maçtan sonra söylediği gibi şehre umut olmak için bu takım kuruldu, tekrar sahaya çıktı. Volkan hocayla bu takım tekrar sahaya çıkacak pozisyona geldi. Çok çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz, iyi oyunculara sahibiz. İnşallah bu sezon da olabildiğimiz en yüksek yerde olacağız. Bizim için tabii ki keyifli bir maç. Hocamızın eski takımı, herkesin merakla beklediği bir maç. Biz çıkıp her zaman olduğu gibi mücadelemizle kaybetmemek için oynayacağız. Allah'ın izniyle keyifli bir sonuçla döneceğiz" diye konuştu.

Fatih İlek, 'Sarıyer maçı İstanbul'da oynanabilir mi?' sorusuna ise, "Bu sezon İstanbul'da başladık, hala İstanbul'dayız. İç saha maçlarımızı Mersin'de oynuyoruz ama yönetimimize böyle bir teklif gelirse değerlendiririz" yanıtını verdi. - İSTANBUL