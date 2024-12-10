Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenmanlarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Erdemli Atış Poligo'nunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 45 dakika süren antrenman, taktik ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı. - MERSİN