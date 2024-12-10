Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Erdemli Atış Poligo'nunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 45 dakika süren antrenman, taktik ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı. - MERSİN