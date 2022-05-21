Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Erdal Türkoğlu - Spor
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Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 15 dakika sürdü.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Giresunspor, Hatayspor, Spor, Haberler

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