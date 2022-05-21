Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA - Erdal Türkoğlu - Spor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.
Basına kapalı idman 1 saat 15 dakika sürdü.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor