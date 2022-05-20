Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Burak Milli - Spor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, çabukluk, pas, dar alan ve taktik çalışma yaptı.
Basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
AA / Burak Milli - Spor